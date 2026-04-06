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Vue sur la mer Penthouses à vendre en sous-district de Beer-Sheva, Israël

Arava centre
7
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2 propriétés total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Arava centre, Israël
Penthouse 4 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 700 m²
Gorgeous penthouse for sale, located in North Tel-Aviv in Gush Ha Gadol- with incredible sea…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 4 chambres dans Arava centre, Israël
Penthouse 4 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 360 m²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81M
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Caractéristiques des propriétés en sous-district de Beer-Sheva, Israël

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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