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Penthouses à vendre en sous-district de Beer-Sheva, Israël

Arava centre
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9 propriétés total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Netivot, Israël
Penthouse 4 chambres
Netivot, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Penthouse d'exception à Netivot Maarav – 4 pièces + terrasse Offrez-vous le luxe d'un espac…
$733,700
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Penthouse 5 chambres dans Eilat, Israël
Penthouse 5 chambres
Eilat, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 140 m²
Dans le quartier Ganei Bet d'Eilat, dans la prestigieuse résidence Aquarelle, au bord du dés…
$1,20M
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Penthouse 3 chambres dans Arava centre, Israël
Penthouse 3 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Gorgeous new project for sale right near the famous and luxurious Kikar Ha Medina- near the …
$2,23M
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Penthouse 5 chambres dans Arava centre, Israël
Penthouse 5 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 158 m²
Penthouse for sale in the popular north of Tel Aviv, located on a quiet, sought-after and gr…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 2 chambres dans Arava centre, Israël
Penthouse 2 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Penthouse + apartments for sale in a brand-new urban-chic project, located on the famous Evn…
$1,42M
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Penthouse 5 chambres dans Arava centre, Israël
Penthouse 5 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 235 m²
Located in the heart of green Herzliya near the famous IDC university, lots of greens and pa…
$1,96M
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Nils OttNils Ott
Penthouse 4 chambres dans Arava centre, Israël
Penthouse 4 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 700 m²
Gorgeous penthouse for sale, located in North Tel-Aviv in Gush Ha Gadol- with incredible sea…
Prix ​​sur demande
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Penthouse 3 chambres dans Arava centre, Israël
Penthouse 3 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Exclusive new listing- A stunning penthouse with a large balcony and an open view in a o…
$1,91M
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Penthouse 4 chambres dans Arava centre, Israël
Penthouse 4 chambres
Arava centre, Israël
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 360 m²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81M
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Caractéristiques des propriétés en sous-district de Beer-Sheva, Israël

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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