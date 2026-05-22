Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Bat Yam, Israël

;
penthouses
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Bat Yam, Israël
Appartement 2 chambres
Bat Yam, Israël
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 10/48
Élégant appartement de 3 pièces avec vue sur la mer dans le nouveau projet Park HaYam, Bat Y…
$1,000,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Isrealty
Langues
English, Русский, עִברִית
Appartement 4 chambres dans Bat Yam, Israël
Appartement 4 chambres
Bat Yam, Israël
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 20/28
Vente dans le quartier de Bat YamNous vous proposons à la vente un appartement spacieux dans…
$1,30M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Isrealty
Langues
English, Русский, עִברִית
Appartement 2 chambres dans Bat Yam, Israël
Appartement 2 chambres
Bat Yam, Israël
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 18/24
Appartement de luxe avec vue sur la mer à Bat Yam! Nouveau quartier : Park a-YamSpacieux app…
$950,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Isrealty
Langues
English, Русский, עִברִית
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bat Yam, Israël

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller