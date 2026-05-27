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Appartements avec garage à vendre en Bat Yam, Israël

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Appartement 3 chambres dans Bat Yam, Israël
Appartement 3 chambres
Bat Yam, Israël
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 12/20
Appartement spacieux et moderne à vendre dans l'un des quartiers les plus populaires de Bat …
Prix ​​sur demande
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Agence
Isrealty
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Bat Yam, Israël

avec Vue sur la mer
Bon marché
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