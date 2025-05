Complexe résidentiel Luxury oceanfront residence with a private beach and a spa center, Sanur, Bali, Indonesia

Le projet est situé sur la première ligne de la côte de l'océan Indien avec une vue imprenable et une atmosphère de resort. Les résidents du complexe auront accès à 8000 m2 d'infrastructure premium, un service cinq étoiles et un entretien au niveau des meilleurs hôtels du monde.

Le complexe se compose d'appartements avec vue panoramique sur l'océan et le volcan Agung. Au rez-de-chaussée il y a une piscine privée, et sur tous les autres étages les appartements disposent d'un jacuzzi sur le balcon.

La résidence dispose également d'un centre de spa, d'un studio de yoga, d'une plage de sable blanc de 60 mètres et d'un club de plage, d'un café et restaurant, d'un centre de fitness et d'un espace de coworking. Une excellente plage pour la baignade, car elle est fermée par les récifs des vagues, la plus longue promenade de Bali, le long de laquelle vous pouvez marcher ou faire du vélo. En outre, il y a un port pour les bateaux à moteur et une jetée pour les yachts.

Le prix ne comprend pas la TVA 11%.

Le projet est le gagnant de l'un des prix les plus prestigieux dans l'industrie immobilière - Prix de l'immobilier dans les nominations:

Meilleure construction et design d'un nouvel hôtel Asie-Pacifique

Architecture Résidence multiple Indonésie

Appartement / Développement de condominium Indonésie

Possibilités supplémentaires

Tous les projets de développement ont une société de gestion qui dessert votre propriété et s'occupe de toutes les questions juridiques et administratives:

Location Accrue des recettes sur tout compte courant Paiement des impôts Présentation des états financiers Services premium:

Nettoyage des locaux, changement de linge

Nettoyage du territoire

Sécurité 24/7

Réparations courantes et majeures

Assurer le bon fonctionnement de tous les systèmes

Technologie maison intelligente

Combinaison esthétique et fonctionnalité

Finition clé en main premium

Matériaux de finition de haute qualité

Tous les appartements à partir du deuxième étage ont une vue sur l'océan, aussi les étages 2-4 ont leur propre jacuzzi sur le balcon

Les propriétaires des appartements au rez-de-chaussée ont une sortie

8000 m2 d'infrastructures;

Le propre club de plage;

Lounge bar "Moon" sur le toit;

Restaurant avec vue sur l'océan;

Centre de remise en forme;

Barre;

Spa;

Zone de yoga;

Coworking;

Zone pour enfants.

Caractéristiques des appartementsInfrastructureEmplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé à Sanur - le complexe le plus développé de l'île avec toutes les commodités pour des vacances luxueuses à distance de marche. Sanur est idéal pour les vacances en famille, romantique et isolée. La propriété est située près du quai, à distance de marche des cafés et des restaurants.