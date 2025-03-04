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Village de chalets Moono

Batuan, Indonésie
depuis
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ID: 38099
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Sukawati
  • Village
    Batuan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Localisation sur la carte

Batuan, Indonésie
Éducation
Épiceries
Finances

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