  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Canggu
  4. Complexe résidentiel Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali

Complexe résidentiel Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonésie
depuis
$235,000
;
3
Laisser une demande
ID: 35353
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Situé à Batu Bolong, Bali, Oasis II est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et un revenu locatif stable à court terme. Le projet offre des villas смарт. Total de 9 unités. Achèvement prévu : 2024. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Le permis de construire PBG a été délivré. Prix unitaires : de 235 000 $ à 360 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Canggu, Indonésie
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$108,438
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$179,071
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Berave
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$140,000
Complexe résidentiel ABBA MELASTI RESIDENSE
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$82,250
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$392,961
Vous regardez
Complexe résidentiel Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonésie
depuis
$235,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Afficher tout Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet élégant à Bali dans le quartier Badung.15% de ROI. La villa convient à la fois pour l'investissement pour la location et pour le format d'une deuxième maison.XO Pandawa Appartements pour ceux qui apprécient le style de vie et de style actif. Complexe fermé de vill…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Afficher tout Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Canggu, Indonésie
depuis
$267,290
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Ce développement est plus qu'un complexe d'appartements — c'est le mélange parfait de luxe, de confort et d'harmonie avec la nature sur les rives de l'océan Indien, dans la région de Canggu (Seseh).Piscines privées, jacuzzis ou baignoires dans votre appartement, climatisation centralisée, te…
Agence
Darton Global
Laisser une demande
Complexe résidentiel Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complexe résidentiel Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complexe résidentiel Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complexe résidentiel Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complexe résidentiel Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Afficher tout Complexe résidentiel Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complexe résidentiel Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonésie
depuis
$129,900
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Situé à Bukit, Bali, Volcan 9) est un développement résidentiel contemporain conçu pour la vue sur l'océan et les investissements de qualité. Le projet propose des villas, des appartements. Total de 123 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitair…
Agence
Balinsky
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications