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Complexe résidentiel BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI

Pecatu, Indonésie
depuis
$160,000
T.V.A.
depuis
$34/m²
BTC
1.9031681
ETH
99.7531795
USDT
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* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
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ID: 35081
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Pecatu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

À propos du complexe

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Biohacking Resort est un projet innovant d'investissement de nouvelle génération qui est en cours de construction dans le sud de Bali et est placé comme le premier complexe de l'île avec une clinique de prolongation de la vie et un centre de bien-être professionnel. Le projet combine des technologies avancées de biohacking, des services médicaux et de bien-être, des pratiques spirituelles, du fitness, du yoga, de la méditation et des loisirs océaniques, créant un écosystème unique pour la santé, la longévité et la récupération.

Principales caractéristiques et concept

Complexe multi-niveaux: comprend deux résidences premium avec des terrasses spacieuses et une vue panoramique sur l'océan, ainsi qu'un centre de bien-être séparé avec une clinique biohacking.
Situation: Sud de Bali, entouré de jungle, à 10 minutes des meilleures plages de l'île, à proximité des installations culturelles et de divertissement.


Unicité: vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans l'île — tout ce dont vous avez besoin pour restaurer votre corps, votre cerveau et votre énergie est en un seul endroit: du complexe thermique et SPA au studio de yoga, salle de fitness, espace d'art et bar santé-alimentation.
Life Extension Clinic: un étage séparé est dédié aux technologies anti-âge, où des méthodes de diagnostic modernes, thérapie des cellules souches, exosomes, PRP, lighttherapy, IV drip, cryothérapie, programmes de désintoxication et bien plus encore sont disponibles.

Infrastructures et services

Description de la zone/du service
Wellness & Biohacking Center Diagnostics, protocoles personnalisés, thérapie IV, Nutrigénétique, Cryothérapie, numérisation DEXA, procédures laser, Sauna infrarouge, compression de détox, HBOT (chambre hydrobare), Botox, PRP, traitement de la lumière rouge, thérapie par exosome, traitement de l'ozone sanguin, thérapie par cellules souches, etc.

Complexe thermique
Piscine éclairée
Polices chaudes et froides
Saunas Jacuzzi (y compris infrarouge)
Hammam
SPA & massage 4 chambres avec équipement professionnel
Yoga et fitness
Grand salon avec vue sur l'océan
Sessions de formation de groupe
Les Pilates
Chambres de retraite sombres
Espaces pour la méditation profonde et la récupération du système nerveux
Health Food Bar Menu de produits fonctionnels : cocktails de désintoxication, bols nutritionnels, élixirs de bien-être
Espace Art Ateliers et séances d'art thérapeutique pour la relaxation émotionnelle

Proposition d'investissement

Unités: 63 appartements (21 premium 55-60 m2; 42 studios 28-30 m2), tous avec vue sur l'océan et terrasses.
Coût: prime — à partir de 205 000 $; standard — à partir de 160 000 $.
Rentabilité: Prime: ROI 13,38 %, revenu annuel net de 26 754 $ (avec un taux d'occupation de 85 %)
Norme : RCI de 12,9 %, revenu annuel net de 20 003 $

Calendrier des paiements: Dépôt — 1%
Acompte — 30% (dans les 14 jours)
La seconde est de 40% jusqu'en mai 2026.
Le troisième est de 30% après avoir reçu les clés dans les 12 mois, y compris les paiements de loyer


Mission et perspectives

Le projet vise à créer un écosystème durable pour les investisseurs et les invités en combinant la nature de Bali, les technologies de santé innovantes et la philosophie de la longévité. Le marché mondial de la biocueillerie augmente de 16,5 % par an (de 24,5 milliards de dollars en 2024 à 111,3 milliards de dollars en 2034), ce qui assure une forte demande pour ces services.

Si vous avez besoin d'une analyse plus approfondie des différents aspects du projet ou d'une comparaison avec les analogues, j'attends vos questions pour poursuivre la discussion.

Localisation sur la carte

Pecatu, Indonésie
Éducation
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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Coût de la propriété
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