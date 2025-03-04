Complexe résidentiel BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI

Biohacking Resort est un projet innovant d'investissement de nouvelle génération qui est en cours de construction dans le sud de Bali et est placé comme le premier complexe de l'île avec une clinique de prolongation de la vie et un centre de bien-être professionnel. Le projet combine des technologies avancées de biohacking, des services médicaux et de bien-être, des pratiques spirituelles, du fitness, du yoga, de la méditation et des loisirs océaniques, créant un écosystème unique pour la santé, la longévité et la récupération.

Principales caractéristiques et concept

Complexe multi-niveaux: comprend deux résidences premium avec des terrasses spacieuses et une vue panoramique sur l'océan, ainsi qu'un centre de bien-être séparé avec une clinique biohacking.

Situation: Sud de Bali, entouré de jungle, à 10 minutes des meilleures plages de l'île, à proximité des installations culturelles et de divertissement.



Unicité: vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans l'île — tout ce dont vous avez besoin pour restaurer votre corps, votre cerveau et votre énergie est en un seul endroit: du complexe thermique et SPA au studio de yoga, salle de fitness, espace d'art et bar santé-alimentation.

Life Extension Clinic: un étage séparé est dédié aux technologies anti-âge, où des méthodes de diagnostic modernes, thérapie des cellules souches, exosomes, PRP, lighttherapy, IV drip, cryothérapie, programmes de désintoxication et bien plus encore sont disponibles.

Infrastructures et services

Description de la zone/du service

Wellness & Biohacking Center Diagnostics, protocoles personnalisés, thérapie IV, Nutrigénétique, Cryothérapie, numérisation DEXA, procédures laser, Sauna infrarouge, compression de détox, HBOT (chambre hydrobare), Botox, PRP, traitement de la lumière rouge, thérapie par exosome, traitement de l'ozone sanguin, thérapie par cellules souches, etc.

Complexe thermique

Piscine éclairée

Polices chaudes et froides

Saunas Jacuzzi (y compris infrarouge)

Hammam

SPA & massage 4 chambres avec équipement professionnel

Yoga et fitness

Grand salon avec vue sur l'océan

Sessions de formation de groupe

Les Pilates

Chambres de retraite sombres

Espaces pour la méditation profonde et la récupération du système nerveux

Health Food Bar Menu de produits fonctionnels : cocktails de désintoxication, bols nutritionnels, élixirs de bien-être

Espace Art Ateliers et séances d'art thérapeutique pour la relaxation émotionnelle

Proposition d'investissement

Unités: 63 appartements (21 premium 55-60 m2; 42 studios 28-30 m2), tous avec vue sur l'océan et terrasses.

Coût: prime — à partir de 205 000 $; standard — à partir de 160 000 $.

Rentabilité: Prime: ROI 13,38 %, revenu annuel net de 26 754 $ (avec un taux d'occupation de 85 %)

Norme : RCI de 12,9 %, revenu annuel net de 20 003 $

Calendrier des paiements: Dépôt — 1%

Acompte — 30% (dans les 14 jours)

La seconde est de 40% jusqu'en mai 2026.

Le troisième est de 30% après avoir reçu les clés dans les 12 mois, y compris les paiements de loyer



Mission et perspectives

Le projet vise à créer un écosystème durable pour les investisseurs et les invités en combinant la nature de Bali, les technologies de santé innovantes et la philosophie de la longévité. Le marché mondial de la biocueillerie augmente de 16,5 % par an (de 24,5 milliards de dollars en 2024 à 111,3 milliards de dollars en 2034), ce qui assure une forte demande pour ces services.

Si vous avez besoin d'une analyse plus approfondie des différents aspects du projet ou d'une comparaison avec les analogues, j'attends vos questions pour poursuivre la discussion.