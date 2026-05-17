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Appartements à vendre en Mengwi, Indonésie

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7 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
COCO COLINA est une retraite intime d'une chambre nichée dans la vibrante communauté COCO HI…
$155,000
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Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Coco Lifestyle résidentiel offre quatre appartements élégants en mezzanine de 40 m2 conçus p…
$105,000
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Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Coco Résidentiel offre un style de vie de confort et de détente avec de élégants appartement…
$145,000
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AdriastarAdriastar
Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Le Coco Lifestyle Resort est un appartement de style de vie moderne situé dans la zone haute…
$145,000
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Appartement 2 chambres dans Mengwi, Indonésie
Appartement 2 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Le Coco Lifestyle Resort est un appartement de style de vie moderne situé dans la zone haute…
$175,000
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Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Coco Résidentiel offre un style de vie de confort et de commodité avec des appartements élég…
$125,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 2 chambres dans Mengwi, Indonésie
Appartement 2 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Le Coco Lifestyle Resort est un appartement de style de vie moderne situé dans la zone haute…
$245,000
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