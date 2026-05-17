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Propriétées résidentielles à vendre en Mengwi, Indonésie

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25 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
COCO COLINA est une retraite intime d'une chambre nichée dans la vibrante communauté COCO HI…
$155,000
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Villa 3 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 3 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 428 m²
Entouré de rizières infinies et de verdure luxuriante, cette villa moderne de quatre chambre…
$729,750
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Villa 2 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 2 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Cette villa minimaliste moderne magnifiquement conçue offre des lignes architecturales propr…
$259,446
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AdriastarAdriastar
Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Coco Lifestyle résidentiel offre quatre appartements élégants en mezzanine de 40 m2 conçus p…
$105,000
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Villa 6 chambres dans Pererenan, Indonésie
Villa 6 chambres
Pererenan, Indonésie
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 665 m²
La Bank by OXO est une propriété privée au bord de la rivière à Pererenan, Bali, offrant des…
$2,93M
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Villa 6 chambres dans Pererenan, Indonésie
Villa 6 chambres
Pererenan, Indonésie
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 625 m²
La Bank by OXO est une propriété privée au bord de la rivière à Pererenan, Bali, offrant des…
$2,22M
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MontbelMontbel
Villa 4 chambres dans Buduk, Indonésie
Villa 4 chambres
Buduk, Indonésie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 372 m²
Serenity Villas est un complexe privé de villas modernes à Canggu, Bali. Cette villa de 4 ch…
$570,000
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Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Coco Résidentiel offre un style de vie de confort et de détente avec de élégants appartement…
$145,000
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Villa 2 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 2 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Cette villa minimaliste moderne magnifiquement conçue offre des lignes architecturales propr…
$259,446
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Villa 4 chambres dans Pererenan, Indonésie
Villa 4 chambres
Pererenan, Indonésie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 373 m²
La Bank by OXO est une propriété privée située au bord de la rivière à Pererenan, Bali, avec…
$876,330
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Villa 2 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 2 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Cette villa minimaliste moderne magnifiquement conçue offre des lignes architecturales propr…
$259,446
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Villa 4 chambres dans Pererenan, Indonésie
Villa 4 chambres
Pererenan, Indonésie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 350 m²
La Bank by OXO est une propriété privée bord de rivière à Pererenan, avec des villas moderne…
$845,540
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Villa 3 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 3 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Située à quelques minutes de la plage de Pererenan, cette villa moderne de trois chambres al…
$225,750
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Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Le Coco Lifestyle Resort est un appartement de style de vie moderne situé dans la zone haute…
$145,000
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Appartement 2 chambres dans Mengwi, Indonésie
Appartement 2 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Le Coco Lifestyle Resort est un appartement de style de vie moderne situé dans la zone haute…
$175,000
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Villa 2 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 2 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Une magnifique villa de style méditerranéen à quelques pas de la plage de Lyma à Pererenan. …
$237,448
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Villa 4 chambres dans Pererenan, Indonésie
Villa 4 chambres
Pererenan, Indonésie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 334 m²
La Bank by OXO est une propriété privée située au bord de la rivière à Pererenan, Bali, avec…
$829,530
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Villa 4 chambres dans Pererenan, Indonésie
Villa 4 chambres
Pererenan, Indonésie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 334 m²
La Bank by OXO est une propriété privée située au bord de la rivière à Pererenan, à Bali. Ce…
$817,830
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Appartement 1 chambre dans Mengwi, Indonésie
Appartement 1 chambre
Mengwi, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Coco Résidentiel offre un style de vie de confort et de commodité avec des appartements élég…
$125,000
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Villa 3 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 3 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Acacia Villas combine un espace généreux avec une esthétique tropicale moderne, offrant un c…
$338,365
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Villa 4 chambres dans Pererenan, Indonésie
Villa 4 chambres
Pererenan, Indonésie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 334 m²
La Bank by OXO est un domaine privé situé à Pererenan, avec des villas modernes de 4 et 6 ch…
$817,830
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Villa 4 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 4 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 80 m²
A deux pas de la plage, cette villa contemporaine de 4 chambres à Cemagi offre une vue impre…
$420,000
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Appartement 2 chambres dans Mengwi, Indonésie
Appartement 2 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Le Coco Lifestyle Resort est un appartement de style de vie moderne situé dans la zone haute…
$245,000
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Villa 4 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 4 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 255 m²
Cette villa moderne est située dans un complexe de villa privée exclusive dans la région de …
$227,150
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Villa 2 chambres dans Mengwi, Indonésie
Villa 2 chambres
Mengwi, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Réveillez-vous à une large vue sur le riz de cette élégante villa moderne à Pererenan. Conçu…
$241,500
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