Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Zalaegerszegi jaras
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Zalaegerszegi jaras, Hongrie

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Zalaegerszegi jaras, Hongrie
Villa 6 chambres
Zalaegerszegi jaras, Hongrie
Nombre de pièces 6
Surface 500 m²
Nombre d'étages 3
Cette propriété de 487 hectares est à vendre dans le cuivre du Hall (nord-ouest de la Hongri…
$5,03M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Zalaegerszegi jaras, Hongrie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller