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Immobilier commercial en Vas, Hongrie

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Propriété commerciale 879 m² dans Balogunyom, Hongrie
Propriété commerciale 879 m²
Balogunyom, Hongrie
Surface 879 m²
Installations de production modernes avec une infrastructure complète et de vastes possibili…
$761,995
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