Immobilier commercial en Hongrie centrale, Hongrie

Airport proximity commercial property for sale dans Vecses, Hongrie
Airport proximity commercial property for sale
Vecses, Hongrie
Lieu:La propriété a une superficie de 7 500 mètres carrés et une parcelle de 17 000 mètres c…
$11,20M
Hôtel 1 120 m² dans Budapest, Hongrie
Hôtel 1 120 m²
Budapest, Hongrie
Surface 1 120 m²
13 APPARTEMENTS 46 CHAMBRES 90 HEURES QUARTIER DE PALACE DU BUDAPEST 5.200.000 EUR ENTRÉE CO…
$6,03M
Hôtel 226 m² dans Budapest, Hongrie
Hôtel 226 m²
Budapest, Hongrie
Surface 226 m²
Sol 5
HOTEL BOUTIQUE DE 10 ROOM BUDAPEST, DISTRICT 1 1,250.000 EUR + TVA LOCATION EXCELLENTE - 226…
$1,45M
Hôtel dans Budapest, Hongrie
Hôtel
Budapest, Hongrie
En 1071 Budapest a mis en vente un bâtiment entièrement rénové, qui fonctionne maintenant co…
$4,44M
Hôtel 1 943 m² dans Budapest, Hongrie
Hôtel 1 943 m²
Budapest, Hongrie
Surface 1 943 m²
A vendre est un hôtel pleinement opérationnel d'une superficie totale de 1,943 m2 et 16 cham…
$10,06M
Hôtel dans Budapest, Hongrie
Hôtel
Budapest, Hongrie
A vendre est un hôtel de charme avec 8 appartements enregistrés comme logements commerciaux,…
$1,47M
Hôtel 270 m² dans Budapest, Hongrie
Hôtel 270 m²
Budapest, Hongrie
Surface 270 m²
1,450.000 EUR + TVA LOCATION EXCELLENTE - BUDAPEST 7ème DISTRICT - GRAND BOULEVARD 270 SM 9 …
$1,68M
Hôtel 1 200 m² dans Budapest, Hongrie
Hôtel 1 200 m²
Budapest, Hongrie
Surface 1 200 m²
DISTRICT DE LA CHAMBRE DU BUDAPEST 6 8,000.000 EUR LOCATION EXCELLENTE - 1.200 SM - 26 CHAMB…
$9,28M
Hôtel dans Budapest, Hongrie
Hôtel
Budapest, Hongrie
Dans le centre de Budapest, au 1081 (8ème arrondissement, Jozsefvaros), à vendre un hôtel fo…
$8,78M
