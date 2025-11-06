Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Budapest, Hongrie

5 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Budapest, Hongrie
Maison 6 chambres
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
Agence
Tamna Home
Langues
English, Deutsch, Hungarian
Maison 4 chambres dans Budapest, Hongrie
Maison 4 chambres
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 3
Well-maintained three-storey family house for sale, in the green residential area of Rákossz…
$539,742
Agence
Tamna Home
Langues
English, Deutsch, Hungarian
Maison 5 chambres dans Budapest, Hongrie
Maison 5 chambres
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 3
Detached Family Home with Excellent Location – Budapest, District XVI., Főhadnagy Street …
$528,258
Agence
Tamna Home
Langues
English, Deutsch, Hungarian
Maison 6 chambres dans Budapest, Hongrie
Maison 6 chambres
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
Agence
Tamna Home
Langues
English, Deutsch, Hungarian
Maison 4 chambres dans Budapest, Hongrie
Maison 4 chambres
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 3
Industrial and Residential Property for Sale – District XVI, Budapest Located just 200 me…
$803,871
Agence
Tamna Home
Langues
English, Deutsch, Hungarian
