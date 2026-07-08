Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Budapest
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Budapest, Hongrie

;
1 propriété total trouvé
Chalet dans Budapest, Hongrie
Chalet
Budapest, Hongrie
$193,254
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Budapest, Hongrie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller