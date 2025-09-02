Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Olancho, Honduras

Maison 5 chambres dans Esquipulas del Norte, Honduras
Maison 5 chambres
Esquipulas del Norte, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 307 m²
Nombre d'étages 3
Bienvenue à la Casa Moderna, une résidence moderne de style caribéen située directement sur …
$499,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
