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Vue sur la mer Chalets à vendre en Véria, Grèce

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8 propriétés total trouvé
Chalet 7 chambres dans Trilofo, Grèce
Chalet 7 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 7
Surface 400 m²
A vendre Maison de 3 étages de 400 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sou…
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Chalet 2 chambres dans Trilofo, Grèce
Chalet 2 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 2
Surface 130 m²
A vendre en construction Maison de deux étages de 130 mètres carrés à Thessalonique. Semi-so…
$188,913
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Chalet 5 chambres dans Trilofo, Grèce
Chalet 5 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 5
Surface 300 m²
À vendre Maison de trois étages de 300 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-…
$767,461
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Chalet 4 chambres dans Trilofo, Grèce
Chalet 4 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 4
Surface 380 m²
À vendre Maison de 3 étages de 380 m2 dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous-sol se co…
$1,24M
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Chalet 5 chambres dans Trilofo, Grèce
Chalet 5 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 5
Surface 380 m²
A vendre Maison de 3 étages de 380 m2 en banlieue de Thessalonique. Semi-sous-sol se compose…
$767,461
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Chalet dans Trilofo, Grèce
Chalet
Trilofo, Grèce
Surface 250 m²
A vendreen construction Maison de 3 étages de 250 m2 en banlieue de Thessalonique. Supplémen…
$920,953
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TekceTekce
Chalet 6 chambres dans Trilofo, Grèce
Chalet 6 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 6
Surface 430 m²
A vendre Maison de 3 étages de 430 mètres carrés à Thessalonique. Rez-de-chaussée se compose…
$531,319
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Chalet 5 chambres dans Trilofo, Grèce
Chalet 5 chambres
Trilofo, Grèce
Chambres 5
Surface 256 m²
À vendre Maison de 3 étages de 256 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$566,740
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Caractéristiques des propriétés en Véria, Grèce

avec Vue sur la montagne
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