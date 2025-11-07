Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessalonique
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Thessalonique, Grèce

Appartement 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
Sol 1
Ce superbe appartement de 117 m² à Kalamaria, Thessalonique, allie élégance, fonctionnalité …
$497,681
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
