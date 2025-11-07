Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessalonique
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Thessalonique, Grèce

Appartement 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 125 m²
Sol 2/8
À vendre – Appartement de luxe de 125 m² à Kalamaria, Thessalonique. Situé au 2ᵉ étage, l…
$529,386
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
