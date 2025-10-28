Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Thessaloniki Regional Unit, Grèce

Studio 1 chambre dans Neoi Epivates, Grèce
Studio 1 chambre
Neoi Epivates, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 1
À vendre : studio neuf de 42 m² situé au premier étage à Peraia, à seulement 80 mètres de la…
$145,225
Studio 1 chambre dans Thermaikos Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/4
Apartment -studio for sale in a residential complex under construction in the Perea area of …
$148,802
Studio 1 chambre dans Neoi Epivates, Grèce
Studio 1 chambre
Neoi Epivates, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 1
À vendre : studio neuf de 43 m² situé au premier étage à Peraia, à seulement 80 mètres de la…
$174,270
Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
