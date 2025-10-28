Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Thessaloniki Regional Unit, Grèce

Thessalonique
183
Municipality of Thessaloniki
590
Thessaloniki Municipal Unit
584
Thermi
374
Montrer plus
3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
Sol 1
This stunning 117 sq.m. apartment in Kalamaria, Thessaloniki, offers a combination of elegan…
$499,883
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Thermaikos Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/4
Apartment -studio for sale in a residential complex under construction in the Perea area of …
$148,802
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Appartement 3 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 4/4
For sale: a 95 sq.m. apartment in Peraia, located on the 4th floor, with central diesel heat…
$232,697
Laisser une demande
Realting.com
