  2. Grèce
  3. Municipality of Sithonia
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Terrasse

Maisons de ville avec terrasse à vendre en Municipality of Sithonia, Grèce

Sithonia Municipal Unit
83
Nikiti
63
Neos Marmaras
4
7 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville de 82 m² à vendre à Nikiti, Sithonia. Le rez-de-chaussée comprend un vaste s…
$291,362
Maison de ville 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 2/3
À vendre : appartement en duplex d’une surface totale de 75 m², situé aux deuxième et troisi…
$266,202
Maison de ville 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Chaque maisonnette offre une surface intérieure totale de 120 m², soigneusement répartie sur…
$406,423
Monte OnlineMonte Online
Maison de ville 2 chambres dans Ormos Panagias, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Ormos Panagias, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
À vendre : maisonette de 80 m² à Ormos Panagias, Sithonia. La propriété est située dans un c…
$291,357
Maison de ville 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
À vendre : maisonnette en duplex de 100 m² située à Nikiti, Sithonia, Halkidiki. La propriét…
$313,527
Maison de ville 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Sol 1/3
À vendre : appartement en duplex (maisonnette) de 103 m², situé dans le village côtier de Ni…
$324,071
Estate Service 24Estate Service 24
Maison de ville 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Nombre d'étages 2
À vendre : charmante maisonnette de 103 m² située dans le magnifique village côtier de Nikit…
$325,139
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Sithonia, Grèce

