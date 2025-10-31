Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Sithonia
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Jardin

Maisons de ville avec jardin à vendre en Municipality of Sithonia, Grèce

Sithonia Municipal Unit
83
Nikiti
63
Neos Marmaras
4
3 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville de 82 m² à vendre à Nikiti, Sithonia. Le rez-de-chaussée comprend un vaste s…
$291,362
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Chaque maisonnette offre une surface intérieure totale de 120 m², soigneusement répartie sur…
$406,423
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
À vendre : maisonnette en duplex de 100 m² située à Nikiti, Sithonia, Halkidiki. La propriét…
$313,527
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Sithonia, Grèce

