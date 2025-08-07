Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Sithonia
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Jardin

Chalets avec jardin à vendre en Municipality of Sithonia, Grèce

Sithonia Municipal Unit
49
Nikiti
21
Toroni Municipal Unit
7
Neos Marmaras
5
1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Sithonia, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Sithonia, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 3
Sithonia Halkidiki, cette maison détachée exceptionnelle et luxueuse de 160 m², construite e…
$1,27M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Sithonia, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller