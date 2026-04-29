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Mountain View Maisons de ville à vendre en Spata Loutsa Municipal Unit, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Spata, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Spata, Grèce
Chambres 4
Surface 169 m²
A vendre maisonnette de 169 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$279,828
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Spata Loutsa Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
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