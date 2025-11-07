Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Sithonia Municipal Unit, Grèce

Nikiti
32
Neos Marmaras
13
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Villa 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez notre nouvelle villa de luxe à vendre à Nikiti, Halkidiki – une destination except…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sithonia Municipal Unit, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller