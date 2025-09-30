Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Sithonia Municipal Unit, Grèce

Nikiti
30
Neos Marmaras
11
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Nikiti, Grèce
Villa 5 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Sol 1/1
Luxe 300 m2. Villa à Sithonia – Confort, élégance et élégance Vues Niché dans l'un des endr…
$1,52M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sithonia Municipal Unit, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller