Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Piscine

Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Sithonia Municipal Unit, Grèce

Nikiti
7
Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2
À vendre : appartement en duplex de 80 m² à Nikiti, Sithonia, à seulement quelques minutes d…
$325,305
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Découvrez ce magnifique duplex à deux niveaux situé dans le charmant village côtier de Nikit…
$325,776
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sithonia Municipal Unit, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller