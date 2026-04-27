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Villas à vendre en Sami Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Digaleto, Grèce
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Villa 6 chambres
Digaleto, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 3
Villa privée de luxe avec potentiel d'investissement en KefaloniaSitué au milieu du paysage …
$619,872
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