  2. Grèce
  3. Regional Unit of Piraeus
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Studios à vendre en Regional Unit of Piraeus, Grèce

Le Pirée
7
Municipality of Piraeus
7
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
