Studios à vendre en Municipality of Piraeus, Grèce

Le Pirée
7
7 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
Nombre d'étages 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
Studio 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 7/8
A set of studios apartments, in new buildings. Two apartments of the studio are in Piraeus,…
$271,453
Studio 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 2/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$162,968
Studio 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
Studio 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Apartment Studio, in a very good central, tourist location! The most central area of ​​Pira…
$98,358
Studio 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 2/4
Buena Vista, 7-story residential building, Suitable for the design of Greece gold visa 25…
$164,135
Studio 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Studio 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 50 m²
Sol 3/4
PIRAEUS STUDENTS APARTMENTS This project is a reconstruction of a modern 8 floor building w…
$271,413
