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Complexe résidentiel Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce
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Complexe résidentiel Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce
Complexe résidentiel Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce
Vaia, Grèce
depuis
$284,737
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Appartement sur l'île d'Égine | Golden Visa Grèce Localisation : Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grèce Appartement moderne situé dans une nouvelle résidence de standing sur l'île d'Égine, l'une des plus belles îles du golfe Saronique. Ce projet allie un emplacement privilégié à proximit…
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