Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Regional Unit of East Attica, Grèce

1 propriété total trouvé
Studio dans Municipality of Pallini, Grèce
Studio
Municipality of Pallini, Grèce
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Code de la propriété: HPS5279 - Studio à vendre à Pallini Center pour 255.000 € . Ce studio …
$296,414
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Regional Unit of East Attica, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller