Maisons de ville à vendre en Rafína, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Rafína, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Rafína, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 70 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chau…
$232,949
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
