  2. Grèce
  3. Preveza Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Preveza Regional Unit, Grèce

Preveza Municipality
4
4 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Preveza Municipality, Grèce
Maison 2 chambres
Preveza Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Sol 2/2
Un appartement de deux niveaux 87s.m, à seulement 100m de la plage dans le village balnéaire…
$223,213
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Maison 1 chambre dans Nea Thesi, Grèce
Maison 1 chambre
Nea Thesi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 2/2
2 petites maisonnettes 60s.m avec piscine 28s.m chacune sur un terrain de 600s.m dans la des…
$317,197
Maison 2 chambres dans Agios Thomas, Grèce
Maison 2 chambres
Agios Thomas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 1/1
Une vieille maison traditionnelle 120s.m avec une cour et un jardin sur un terrain de 500s.m…
$140,977
Maison 2 chambres dans Preveza Municipality, Grèce
Maison 2 chambres
Preveza Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Sol 1/1
Une maison individuelle unique 71s.m sur la plage cristalline d'Alonaki (à seulement 5m) à P…
$446,426
