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Maisons avec garage à vendre en Polygyros Municipality, Grèce

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Ormylia
13
Galatista
7
2 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Psakoudia, Grèce
Villa 6 chambres
Psakoudia, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 378 m²
Sol -2/-2
Belle maison individuelle à distance de marche de la mer, à un très bel endroit à Sithonia, …
$856,233
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Agence
Halkidiki Properties
Langues
English
Villa 2 chambres dans Gerakini, Grèce
Villa 2 chambres
Gerakini, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol -1/-1
Présentant cette exquise maison individuelle nichée dans la région pittoresque de Halkidiki,…
$188,371
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Agence
Halkidiki Properties
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Types de propriétés en Polygyros Municipality

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Polygyros Municipality, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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