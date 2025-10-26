Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Penthouses à vendre en Le Pirée, Grèce

2 propriétés total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Penthouse 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Penthouse 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Caractéristiques des propriétés en Le Pirée, Grèce

