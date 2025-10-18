Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Pavlos Melas Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Pavlos Melas Municipality, Grèce

Polichni Municipal Unit
12
Stavroupoli Municipal Unit
5
1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Pavlos Melas Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Pavlos Melas Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages de 150 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$585,220
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Pavlos Melas Municipality

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Pavlos Melas Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller