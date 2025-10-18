Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Pavlos Melas Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Pavlos Melas Municipality, Grèce

Polichni Municipal Unit
12
Stavroupoli Municipal Unit
5
3 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Pavlos Melas Municipality, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Pavlos Melas Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
Vente maisonnette de 200 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-c…
$374,541
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Pavlos Melas Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Pavlos Melas Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 415 m²
Sol 4/1
A vendre Maison de 4 étages de 415 mètres carrés à Thessalonique. Le sous-sol se compose d'u…
$585,220
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Pavlos Melas Municipality, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Pavlos Melas Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Nombre d'étages 4
A vendre maisonnette de 113 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-…
$310,167
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Pavlos Melas Municipality

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Pavlos Melas Municipality, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller