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Vue sur la mer Appartements à vendre en Paros Regional Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Parikiá, Grèce
Appartement 2 chambres
Parikiá, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
Complexe résidentiel avec piscine et jardins à 50 mètres de la mer, Paros, Grèce Nous propo…
$353,697
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Caractéristiques des propriétés en Paros Regional Unit, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
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Luxe
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