Chalets avec jardin à vendre en Pallini Municipal Unit, Grèce

6 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Loutra, Grèce
Chalet 3 chambres
Loutra, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 3
Cette spacieuse maisonnette de 115 m², construite en 2010 et entièrement rénovée en 2021, es…
$327,037
Chalet 3 chambres dans Pefkochori, Grèce
Chalet 3 chambres
Pefkochori, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Nombre d'étages 2
Êtes-vous intéressé par une propriété à Kassandra, Halkidiki, adapté pour obtenir un visa d'…
$462,952
Chalet 3 chambres dans Nea Skioni, Grèce
Chalet 3 chambres
Nea Skioni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
Une maison en pierre unique, située juste en face de la plage. Construit avec des matériaux …
$1,60M
Chalet 4 chambres dans Pefkochori, Grèce
Chalet 4 chambres
Pefkochori, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
Une excellente maison individuelle est à vendre à Pefkohori, Halkidiki, idéal pour ceux qui …
$571,214
Chalet dans Polychrono, Grèce
Chalet
Polychrono, Grèce
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à deux pas de la mer Dans un emplacement calme et privilégié à Kassandr…
$1,14M
Chalet 3 chambres dans Paliouri, Grèce
Chalet 3 chambres
Paliouri, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 3
Découvrez cette maison de 120 m² magnifiquement rénovée dans le pittoresque village de Palio…
$320,305
