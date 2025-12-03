Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Garage

Chalets avec garage à vendre en Pallini Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Polychrono, Grèce
Chalet 4 chambres
Polychrono, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 3
À vendre — Maison individuelle de 150 m² à Polichrono, Kassandra, Chalcidique. Une élégante…
$467,167
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pallini Municipal Unit, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller