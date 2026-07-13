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Appartements à vendre en Oraiokastro, Grèce

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Appartement 1 chambre dans Oreokastro Municipality, Grèce
Appartement 1 chambre
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 1
Surface 60 m²
A vendre appartement de 60 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'appartement es…
$129,878
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Appartement 2 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Appartement 2 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 2
Surface 76 m²
A vendre appartement de 76 m2 en banlieue de Thessalonique. L'appartement est situé au rez-d…
$141,685
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Appartement dans Oreokastro Municipality, Grèce
Appartement
Oreokastro Municipality, Grèce
Surface 200 m²
A vendre appartement de 200 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'appartement e…
$527,674
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