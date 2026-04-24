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Hôtels à vendre en North Aegean, Grèce

propriété commerciale
4
4 propriétés total trouvé
Hôtel 450 m² dans North Aegean, Grèce
Hôtel 450 m²
North Aegean, Grèce
Surface 450 m²
A vendre hôtel de 450 mètres carrés sur l'île de Thassos. L'hôtel dispose de 3 niveaux. Une …
$708,425
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Hôtel 800 m² dans North Aegean, Grèce
Hôtel 800 m²
North Aegean, Grèce
Surface 800 m²
Propriété de l'hôtel à vendre Dans un emplacement privilégié à Limenas, la capitale de Thas…
$1,18M
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Hôtel 250 m² dans North Aegean, Grèce
Hôtel 250 m²
North Aegean, Grèce
Surface 250 m²
A vendre hôtel de 250 mètres carrés sur l'île de Thassos. L'hôtel a un niveau. Vue sur la v…
$1,53M
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Hôtel 143 m² dans North Aegean, Grèce
Hôtel 143 m²
North Aegean, Grèce
Surface 143 m²
A vendre hôtel de 143 mètres carrés sur l'île de Thassos. L'hôtel dispose de 2 niveaux. Une …
$649,390
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