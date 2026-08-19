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Appartements à vendre en Néa Mákri, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Appartement 2 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
A vendre appartement de 80 m2 en Attique. L'appartement est situé au rez-de-chaussée. Il se …
$301,081
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