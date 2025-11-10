Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Naxos Regional Unit, Grèce

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
7
2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Vivlos, Grèce
Maison 4 chambres
Vivlos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Φωλιασμένο στον παραδοσιακό οικισμό της Βίβλου Νάξου, αυτό το κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπ…
$998,523
Maison 3 chambres dans Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε μια σύγχρονη κυκλαδίτικη κατοικία στο ήσυχο χωριό …
$514,473
