  2. Grèce
  3. Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce

villas
4
7 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε μια σύγχρονη κυκλαδίτικη κατοικία στο ήσυχο χωριό …
$514,473
Maison 4 chambres dans Vivlos, Grèce
Maison 4 chambres
Vivlos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Φωλιασμένο στον παραδοσιακό οικισμό της Βίβλου Νάξου, αυτό το κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπ…
$998,523
Maison 3 chambres dans Naxos, Grèce
Maison 3 chambres
Naxos, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 189 m²
Nombre d'étages 4
Wonderful detached house 189 sq.m. with 4 levels in Greece, Naxos, Aggidia for sale! It c…
$316,713
Villa 1 chambre dans Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villas situées sur la partie est de Naxos. La propriété se compose de 2 villas indé…
$1,87M
Villa 3 chambres dans Agkidia, Grèce
Villa 3 chambres
Agkidia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Sol 1/1
A vendre en construction Villa d'un étage de 111 mètres carrés à Cyclades. Villa se compose …
$749,082
Villa 3 chambres dans Agkidia, Grèce
Villa 3 chambres
Agkidia, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 1 étage d'une superficie de 111 mètres carrés dans la région des Cyclades …
$745,767
Villa 1 chambre dans Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 430 m²
Sol 1/1
Villa à vendre dans la partie orientale de Naxos. La propriété se compose de 2 villas indépe…
$1,88M
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce

