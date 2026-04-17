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Maisons de ville Piscine à vendre en Municipality of Vyronas, Grèce

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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vyronas, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vyronas, Grèce
Chambres 3
Surface 320 m²
A vendre en construction maisonnette de 320 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 4 nive…
$1,00M
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Vyronas, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
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