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Appartements avec terrasse à vendre en Tripoli, Grèce

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Appartement 3 chambres dans Tripoli, Grèce
Appartement 3 chambres
Tripoli, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 153 m²
Nombre d'étages 3
Résidence fermée avec plage et parcours de golf, Péloponnèse, Grèce Nous proposons des appa…
$801,019
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