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Appartements à vendre en Tripoli, Grèce

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Appartement dans Kerasia, Grèce
Appartement
Kerasia, Grèce
Surface 43 m²
A vendre appartement de 43 mètres carrés sur l'île de Corfou. L'appartement est situé au pre…
$144,142
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 3 chambres dans Tripoli, Grèce
Appartement 3 chambres
Tripoli, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 153 m²
Nombre d'étages 3
Résidence fermée avec plage et parcours de golf, Péloponnèse, Grèce Nous proposons des appa…
$801,019
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Caractéristiques des propriétés en Tripoli, Grèce

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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